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الوزير الصالح: استقرار فلسطين لن يكون إلا بزوال الاحتلال والاستيطان

الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير الصالح: استقرار فلسطين لن يكون إلا بزوال الاحتلال والاستيطان


رام الله / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مشروع بناء مقر مجلس القروي وقاعة عامة في قرية الجانية غرب مدينة رام الله، ضمن برنامج فلسطين نحو المستقبل والممول من الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء.

وحضر الحفل نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، وممثل الحكومة الألمانية، نائب رئيس البعثة ميشيل هيرولد، ورئيس المجلس القروي تيسير فخيدة.

وقال الصالح إن "الاحتلال يمتلك المال والقوة والغطرسة وتحدي كافة القوانين والأعراف الدولية، ويقرر توسعة المستوطنة الجاثمة على أرض الجانية والمسماة "دوليب"، لكننا نملك الحق والإرادة ونحن أصحاب الأرض وأهلها، فالجانية وراس كركر وعين عريك وكل قرانا تمتد جذورها لآلاف السنين، ولن تكون إلا فلسطينية، وكل أراضي الجانية هي فلسطينية وجبل الريسان لأهله الفلسطينيين فهم الأحق به".

وأضاف: "كلنا يدرك أن الجانية كغيرها من القرى والبلدات مستهدفة في وجودها وأرضها وأهلها وقادتها ومناضليها، لأنها تقف شامخة أمام توسيع مستوطناتهم ومخططهم في ربط الخط الاستيطاني من  دوليب وحتى موديعين، لذلك من واجبها علينا ان نقدم لها المستطاع  الذي يعزز الصمود والوجود".

وتابع: "إننا وإذ نفتتح هذا المشروع في هذه القرية الصامدة، ونختتم هذا البرنامج الممول من التعاون الألماني، وهو بعنوان استقرار فلسطين، فإن ذلك يعني انتهاء مرحلة والبدء بمراحل أخرى، ولن نقف عند هذا الحد وسنعمل جاهدين بالتعاون مع كل شركائنا الدوليين لتجنيد الدعم الإضافي، وتوفير ما يلزم لدعم مواطنينا وصمودهم".

وقال: "إن استقرار فلسطين لن يكون إلا بزوال الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف".

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