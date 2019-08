هل سيعلن ترامب عن صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية.. غرينبلات يجيب!

قال المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قررنا عدم طرح خطة السلام ولا اجزاء منها قبل الانتخابات الآسرائيليلة.

وجاءت أقوال غريبنلات عبر تغريدة موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق “إنه من المرجح أن ينتظر بعد الانتخابات الاسرائيلية في سبتمبر قبل أن يعلن خطة السلام وقد ينشر أجزاء منها قبل ذلك”.

بينما قال غرينبلات خلال لقاء سابق مع شبكة "بلومبيرغ"، فإنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يقرّر بعد إن كان سيعلن عن الشقّ السياسي، "قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيليّة" أو بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

We have decided that we will not be releasing the peace vision (or parts of it) prior to the Israeli election.