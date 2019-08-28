  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل سيعلن ترامب عن صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية.. غرينبلات يجيب!

الأربعاء 28 أغسطس 2019 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيعلن ترامب عن صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية.. غرينبلات يجيب!


واشنطن /سما/

قال المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قررنا عدم طرح خطة السلام ولا اجزاء منها قبل الانتخابات الآسرائيليلة.

وجاءت أقوال غريبنلات عبر تغريدة موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق  “إنه من المرجح أن ينتظر بعد الانتخابات الاسرائيلية في سبتمبر قبل أن يعلن خطة السلام وقد ينشر أجزاء منها قبل ذلك”.
بينما قال غرينبلات خلال لقاء  سابق مع شبكة "بلومبيرغ"،  فإنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يقرّر بعد إن كان سيعلن عن الشقّ السياسي، "قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيليّة" أو بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

We have decided that we will not be releasing the peace vision (or parts of it) prior to the Israeli election.

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) August 28, 2019

الأكثر قراءة اليوم

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

هنية: سيتم ضبط الأطراف ذات الصلة بتفجيرات غزة

بعد اتهام ماجد فرج بزعزعة الأمن.. فتح ترد على حماس: انقلابها في غزة يصطدم بحائط الإرهاب

الأخبار الرئيسية

تعرفنا على المنفذين.. البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومين الإنتحاريين بغزة الليلة الماضية

القسام

انتقادات شديدة لجهاز الأمن الاسرائيلي.. هآرتس: قلق بتل أبيب من قدرات "الدرونز" لدى حماس وحزب الله

القوى

عقب "تفجيرات غزة"... الفصائل الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية من الفوضى

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

1

صور: خلال تشييع الشهداء.. الحية: كل المحاولات التي تهدف لزعزعة أمننا ستبوء بالفشل