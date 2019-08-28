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"أمناء جامعة الأزهر" بغزة: مستعدون لحوار جدي مع كافة الأجسام بالجامعة لحل الازمة

الأربعاء 28 أغسطس 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أمناء جامعة الأزهر" بغزة: مستعدون لحوار جدي مع كافة الأجسام بالجامعة لحل الازمة


غزة / سما /

أكد مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة، اليوم الاربعاء، استعداده لحوار جدي مع كافة أجسام الجامعة في ظل ظروف هادئة وطبيعية طبقاً للأنظمة والقوانين.

ودعاء مجلس الأمناء في بيان صحفي، إلي الوقوف بحزم في مواجهة هذه الحالة من الفوضى التي تمر بها الجامعة، والتي يجري تغذيتها بأشكال مختلفة، تجعل من حالة التوتر والاحتقان هي السمة العامة الغالبة في قطاع غزة.

وأضاف المجلس "وقَفَنا أمام استمرار إغلاق أبواب الجامعة لليوم التاسع على التوالي من قبل بعض أفراد نقابة العاملين في الجامعة وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي والتسجيل في العام الدراسي الجديد، ومنع العاملين من دخول الجامعة وما يتبع ذلك من خلق بيئة ومناخ يزيد من حالة الإرباك وفتح الأبواب أمام حالة من الفوضى التي يمكن أن تمتد لتطال نواحي الحياة المختلفة في قطاع غزة بكامله بصورة عامة والضرر البالغ بجامعة الأزهر خاصة".

وفيما يلي نص البيان كاملا: 

بيان صادر عن مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة

فلتتوقف حالة الفوضى والفلتان

وقَفَ مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة أمام استمرار إغلاق أبواب الجامعة لليوم التاسع على التوالي من قبل بعض أفراد نقابة العاملين في الجامعة وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي والتسجيل في العام الدراسي الجديد، ومنع العاملين من دخول الجامعة وما يتبع ذلك من خلق بيئة ومناخ يزيد من حالة الإرباك ويفتح الأبواب أمام حالة من الفوضى التي يمكن أن تمتد لتطال نواحي الحياة المختلفة في قطاع غزة بكامله بصورة عامة والضرر البالغ بجامعة الأزهر خاصة.

إن مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة وهو يُعبر عن استعداده لحوار جدي مع كافة أجسام الجامعة في ظل ظروف هادئة وطبيعية طبقاً للأنظمة والقوانين، فإنه ينظر بقلق بالغ و خطورة شديدة لاستمرار هذه الحالة التي ستؤدي لترك آلاف الطلبة خارج الجامعة وحرمانهم من التسجيل والدراسة وإلحاق الضرر بمستقبلهم كما يؤدي إلي أضرار وخسائر أكاديمية ومالية كبيرة تلحق بالجامعة والعاملين علي حد سواء

وانطلاقاً من حرص المجلس الشديد على حماية الجامعة والعاملين والطلبة، فإنه يدعو كل الحريصين على استقرار الأوضاع في قطاع غزة، وكل من يعنيهم حماية التعليم الجامعي لأبنائنا الطلبة ومستقبلهم..، إلي الوقوف بحزم في مواجهة هذه الحالة من الفوضى التي يجري تغذيتها بأشكال مختلفة، تجعل من حالة التوتر والإحتقان هي السمة العامة الغالبة في قطاع غزة

والله ولي التوفيق،،

مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة

28/8/2019

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