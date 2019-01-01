هنية يدين بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين بمدينة غزة

غزة / سما /

أصدر عبد السلام هنية عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة، عصر اليوم الاربعاء، بيان صحفي بشأن شهداء الشرطة الذين سقطوا في تفجيرات غزة مساء أمس الثلاثاء.

وقال هنية في بيان صدر عنه، ندين وبأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين بمدينة غزة اللذين أديّا لاستشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة بغزة وإصابة آخرين.

وأضاف: ونحن ننعى الشهداء و نعزي عوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونؤكد تضامن الأسرة الرياضية إلى جانب ذويهم في هذا المصاب الأليم.

وتابع: نرفض نحن الرياضيون العبث والتخريب بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني بمختلف مجالاته وقواه الذي يقاوم مخططات الاحتلال الإسرائيلي ويناضل من أجل كسر الحصار، سيواجه تلك الأعمال والمخططات الإجرامية التي تسعى للنيل من صموده وإرهابه، والتي لا تخدم سوى الاحتلال.

وأكد هنية وقوف الأسرة الرياضية في غزة الى جانب القوى الأمنية بغزة في طريق حماية شعبنا الفلسطيني الذي لن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات ، فهو شعب صلب المراس ، عصي على المؤامرات ، ولا تهزه النوائب ، وقادر على التعامل مع هذه الجرائم بحكمة واقتدار.