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قناة عبرية: تقرير سري إسرائيلي يحذر من هجمات العراق

الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: تقرير سري إسرائيلي يحذر من هجمات العراق


القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة "12" العبرية تفاصيل لتقرير قالت إنه سري، عممته وزارة الخارجية الإسرائيلية، على سفاراتها وممثلياتها حول العالم، حذرت فيه من تطورات الأوضاع في العراق.

وقال التقرير إن “القيادة العراقية تواجه صعوبة في العمل، ضد أنشطة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأنها حذرة وليست معنية بمواجهة مع طهران".

واعتبر تقرير الخارجية أن الحكومة العراقية تتردد في الدخول في مواجهة مع قوات "الحشد الشعبي" العراقية الموالية لإيران، وأن للولايات المتحدة "تأثيرا محدودا" على ردع الإيرانيين.

واستعرض التقرير الإسرائيلي العلاقات الأمريكية العراقية، حيث أفاد بأنه "وعلى الرغم من أن واشنطن تريد تقليص احتمالات الأضرار الإيرانية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في دفع خطوات في هذا السياق".

إلى أنه من بين أسباب ذلك "رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وخاصة المصالح الاقتصادية، وإلى جانب ذلك، الرغبة الأمريكية بالحفاظ على استقرار النظام العراقي بتركيبته الحالية".

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