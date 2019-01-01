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الداخلية ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور

تعرفنا على المنفذين.. البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومان الإنتحاريان بغزة الليلة الماضية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرفنا على المنفذين.. البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومان الإنتحاريان بغزة الليلة الماضية


غزة / سما/

أكد المتحدث باسم الداخلية بغزة اياد البزم، اليوم الأربعاء، أن انتحاريان فجرا نفسيهما بحاجزين للشرطة في غزة الليلة الماضية.

وأوضح البزم في تصريحات متلفزة، أن وزارة الداخلية تعرفت على هويتهما وتواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.

وأشار إلى أن هناك تقدم كبير في التحقيقات الخاصة بالتفجير، مضيفاً "تعرفنا على المنفذين ونواصل العمل بالملف".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن وزارته ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات.

يشار إلى أن ثلاثة من عناصر شرطة المرور والنجدة؛ استشهدوا مساء الثلاثاء في تفجيرين استهدفا نقاط تابعه للشرطة بمدينة غزة، فيما أصيب 3 آخرين.

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