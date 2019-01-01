"كهرباء القدس" توقع اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية من مجموعة "زورلوا" القابضة التركية للطاقة

رام الله / سما /

وقع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "زورلوا" التركية للطاقة إبراهيم سنان، اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية التي سيتم انتاجها من محطة الطاقة الشمسية في مدينة أريحا بقدرة 1.8 (ميغاواط) للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وقال ملحم إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، عبر زيادة الاعتمادية على مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة، ما يحد من الهيمنة الاسرائيلية على هذا القطاع.

وثمن ملحم مساهمة شركة "زورلوا" التركية، التي تعد أول شركة تركية تستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، مشجعا على المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا المجال، والذي بدوره سينعكس على أسعار الشراء بشكل إيجابي.

بدوره، أعرب نائب القنصل التركي العام في القدس ايرلب سمرجي عن أمله في أن تشجع هذه الاتفاقية الشركات التركية لبناء شراكة وتعاون حقيقية بين الطرفين في مجالات أخرى مستقبلا.

من جانبه، قال العمري إن "الاتفاقية تشكل إنجازا هاما ليس فقط لكهرباء القدس وإنما لفلسطين في مجال قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة، بهدف سد العجز، وتقليل الاعتماد على استيراد التيار الكهربائي من المزود الإسرائيلي، بما يحقق الأمن الكهربائي للمواطن، وتحسين جودة خدمات الكهرباء في فلسطين".

وثمن العمري جهود الرئيس والحكومة وسلطة الطاقة والقنصل التركي لإنجاح هذا الاتفاق، الذي "سيجسد مكانة شركة كهرباء محافظة القدس ودورها الريادي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة في فلسطين، بالإضافة لتعزيز الأمن الكهربائي في مناطق الامتياز".

من جهته، قال سنان إن الاتفاقية "تأتي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجي الذي تم التوقيع عليه مع كهرباء القدس في اسطنبول قبل أشهر عدة، واليوم نترجم هذا الاتفاق لإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية التي سنؤسسها في أريحا".

وأكد سنان أن هناك فرصا جيدة لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من هذه المحطة، في ظل ما تتمتع به محافظة أريحا والأغوار من مقومات بيئية ومناخية ممتازة.

وأعرب عن أمله بأن تؤسس هذه الاتفاقية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية في مدن أخرى، لتلبية احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية.