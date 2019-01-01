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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 28 أغسطس 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة يوم الثلاثاء عن آلية العمل عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس..

وأوضحت "الداخلية" في تصريح مقتضب أن السفر الخميس سيكون  للحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21).

وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شدّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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