مئات المواطنين استفادوا من الايام الطبية لجمعية الأمراض المزمنة بنابلس

نابلس / سما /

اعلنت الجمعية الفلسطينية للامراض المزمنة ورعاية الاطفال في محافظة نابلس، أن مئات المواطنين استفادوا من انشطة وفعاليات الجمعية الميدانية خلال الشهرين الاخيرين.

وأصدرت الجمعية تقريرا حول ابرز الانشطة والفعاليات الصحية التي قامت بها خلال شهري تموز وآب، وشملت مواقع مختلفة في المحافظة، واستفاد منها مئات المواطنين.

وبينت انها اقامت يوما طبيا في بلدة قصرة بالتعاون مع جمعية قصرة الخيرية، شمل فحص السكري والضغط، واستفاد من النشاط 50 مواطنا، بالاضافة الى محاضرة تثقيفية حول الامراض المزمنة وكيفية الوقاية منها حضره عشرات المواطنين، وفي نهاية النشاط تم توزيع 25 جهازا لفحص السكري تبرعت بها جمعية وفا الاندونيسية.

ونظمت الجمعية نشاطا طبيا في مجمع السيارات العمومي للقرى الغربية في مدينة نابلس، تم خلاله فحص وتثقيف فردي لما يزيد عن 200 من السائقين والمواطنين.

واقامت الجمعية نشاطا طبيا في مقرها وسط المدينة، شمل 20 سيدة تم فحصهن لامراض السكري والضغط.

وأقامت طواقم الجمعية نشاطا طبيا لفحص الضغط والسكري في مجمع الكراجات المركزي للمحافظات، استفاد منه 500 سائق وعامل ومواطن.

وتم تنظيم مخيم صيفي استهدف الاطفال في قرية زعترة، ضم 265 طفلا من كلا الجنسين وشمل انشطة ترفيهية وثقافية وفنية اضافة الى تثقف صحي حول التغذية والصحة العامة لرعاية الاطفال والاهتمام بشؤونهم، ووفرت الجمعية الزي الخاص والقرطاسية للاطفال المشاركين.

وعمدت الجمعية لاقامة هذا المخيم بشكل خاص نظرا لخصوصية القرية التي تواجه تحديا دائما مع المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقامت الجمعية نشاطا طبيا تثقيفيا شمل محاضرة وفحوصا طبية للضغط والسكري في مقر المطبخ الصحي في منطقة خلة العامود بالمدينة، والذي يتبع للجمعية ويقوم باعداد وجبات غذائية صحية توزع على المواطنين المحتاجين مجانا، واستفاد من النشاط 30 سيدة.

واوضح رئيس الجمعية الدكتور غسان حمدان ان الجمعية قامت بهذه الانشطة واستهدفت شرائح اجتماعية وقطاعات مهمشة او منسية، مبينا انه استفاد من هذه الانشطة والفعاليات ما يقارب 850 مواطنا، مؤكدا ان برنامج الجمعية يتضمن انشطة وفعاليات ستغطي فئات مهمشة اخرى.

واضاف ان ذلك يندرج في اطار استراتيجية الجمعية بايصال الخدمة الصحية التوعوية الى اوسع نطاق مجتمعي ممكن، وخصوصا الفئات الشعبية والمناطق النائية والمهمشة التي غالبا ما تكون محرومة من عدد من الخدمات الصحية الضرورية كالفحوصات المخبرية والتي تفيد في الكشف المبكر عن امراض ضغط الدم والسكري.

ووجه الدكتور حمدان الشكر لكل الجهات التي تعاونت مع الجمعية او شاركتها من اجل اقامة هذه الانشطة، ومنها شركة كهرباء الشمال، وجمعية وفا الاندونيسية، وجمعية الايدي الصغيرة، ومركز اسماء للبصريات، وكذلك المتطوعين في الجمعية من ممرضات واطباء.