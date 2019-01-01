الخليل: تجار باب الزاوية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بالحفاظ على المنطقة

الخليل / سما /

طالب تجار منطقة باب الزاوية في الخليل بالحفاظ على منطقتي باب الزاوية والبلدة القديمة، وقدموا مجموعة من المطالب المكتوبة، وذلك خلال اعتصام نفذته لجنة تجار باب الزاوية اليوم أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

وتركزت مطالب التجار بضرورة التنسيق ما بين المؤسسات لإعادة الحياة كما كانت في سابق عهدها في منطقتي باب الزاوية والبلدية القديمة، من خلال العمل على إعادة فتح المحلات المغلقة، وتذليل العقبات أمام المواطنين وزوار الخليل للوصول إلى المنطقة بشكل مدروس ومبرمج وإيجاد مواقف سيارات وحافلات، ووضع خطة مرورية شاملة للمنطقة، إضافة إلى توفير مرافق صحية وإزالة التعديات وحل مشكلة البسطات وغيرها.

وتحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبد ادريس إلى التجار، حيث أكد على مطالبهم العادلة وأن غرفة محافظة الخليل تتحمل مسؤولياتها تجاه منطقة باب الزاوية والبلدة القديمة، وستقوم بالتواصل مع جميع جهات الاختصاص للقيام بما هو مطلوب تجاه المنطقة كل في مجال اختصاصه، وطالب وسائل الإعلام بضرورة تقصي الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بباب الزاوية وعدم تهويل الاحداث، وضروة تشجيع المواطنيين للتسوق منها، كما نوه إلى مهرجان الخليل الاول الذي عملت لجنته على تركيز النشاطات الاقتصادية والثقافية في البلدة القديمة.