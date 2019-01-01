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العالول يطلع سفير الاتحاد الروسي على انتهاكات الاحتلال

الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يطلع سفير الاتحاد الروسي على انتهاكات الاحتلال


رام الله / سما /

 أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، سفير الاتحاد الروسي لدى دولة فلسطين غوشا بواتشيدزه، على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل العمد، وهدم المنازل والمنشآت، وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والتهويد المستمر للقدس المدينة والمكان.

وأكد العالول، خلال لقائه بواتشيدزه، في مكتبه بمدينة رام الله، ثبات الموقف لدى القيادة الفلسطينية بأن إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية هو الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وازدهارها.

كما جرى النقاش، خلال اللقاء، حول الأوضاع الحالية التي تشهدها الساحة الفلسطينية والإقليمية.

من ناحيته، أكد السفير بواتشيدزه أهمية العلاقات الفلسطينية الروسية القائمة على أسس التعاون والدعم الروسي لتحقيق كامل الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية كتجسيد لمعنى السلام والاستقرار.

وفي السياق ذاته، استقبل العالول، اليوم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، حيث اطلع على ما يقوم به الاحتلال من جرائم ومحاولات تهويد المدينة عبر فرض سياسات عنصرية احتلالية وإحلالية من سلب للعقارات وتوسعة للاستيطان الاستعمارية.

 وبحث العالول والهدمي سبل التنسيق المشترك لمواجهة سياسات الاحتلال القائمة، والمستهدفة لمدينة القدس.

كما استقبل العالول وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

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