غنيم يؤكد أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير المتعلقة بمدى جودة المياه

نابلس / سما /

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير المتعلقة بمدى جودة المياه، لضمان حصول المواطنين على مياه صالحة للشرب، ومن مصادر موثوقة.

وأوضح غنيم، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس وطاقم بلدية بيت فوريك، شرق نابلس، أن سلطة المياه تدرك تماما ما تعانيه بيت فوريك من نقص في كميات المياه، حيث عملت وما زالت من أجل تخفيف هذا النقص وإيصال المياه للمواطنين ضمن الكميات المتاحة، فقامت بتنفيذ خط مياه ناقل بتكلفة مالية بلغت 3 مليون و700 ألف شيقل بطول 7.3 كيلومتر لتزويد مجلس خدمات بيت فوريك بيت دجن بالمياه من محطة ضخ روجيب التابعة لسلطة المياه، ما ساهم بتوفير مياه آمنة للمواطنين.

وأكد أن النقص في المياه لا يعني التغافل عن معايير السلامة العامة، ونقل المياه دون توفر معايير جودة وغيرها، فهذه جرائم يحاسب القانون القائمين عليها.

وأشار إلى أن سلطة المياه، ومن خلال اللجنة المكلفة بدراسة وضع خط المياه، تبين معها وجود إشكاليات عند فحص الخط ما استوجب وقف العمل على نقل المياه منه إلى حين توفير كافة المعايير الفنية المطلوبة، لضمان نوعية المياه وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حرصا على صحة المواطنين.

وبين أن هذه القرارات تتعلق بضرورة نقل مكان الخط من أعلى السطح إلى باطن الأرض لضمان عدم تلوثه، مع استخدام المواد العازلة والحافظة، والإيعاز للطواقم الفنية بمراقبة الأعمال لضمان السلامة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

وشدد غنيم على حق المواطن في الحصول على المياه، وقال: "هذا ما نقوم به بشتى الوسائل وفي كافة الظروف، ونحن نعلم حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، وعلى الرغم من ذلك نعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية والطارئة، لتحسين الوضع المائي قدر المستطاع، آخذين بالاعتبار ضمان حماية المواطن عند حصوله على هذه الخدمة".