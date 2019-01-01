"التيار الإصلاحي" يطالب بتحديد المسؤولين عن تفجيرات غزة

غزة / سما/

دان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بشدة، جريمة الاعتداء الآثم، الذي استهدف حاجزين للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة التصدي بحزم لهذه الجريمة النكراء.

وطالب التيار الإصلاحي الديمقراطي، بضرورة سرعة تحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تكرارها.

وقال التيار، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "ننبه إلى ضرورة مواجهة هذا المستجد الطارئ والخطير، بإجراءات وقائية تطال منابع الإجرام والخروج عن الصف الوطني".

ودعا إلى التفاعل وطنيا مع التحقيقات المرتبطة بهذه الجريمة، التي شكلت اعتداءً واضحاً على مجتمعنا، والتأكيد على ضرورة مشاركة كل القوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على ترسيخ قيم التسامح وتعزيز لغة وثقافة الحوار.

وتقدم تيار الإصلاح الديمقراطي بالتعزية إلى ذوي الشهداء، الذين قضوا بالتفجيرين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في هذه الجريمة البشعة.