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فصائل المقاومة بغزة: لن نسمح بالعبث بالأمن

الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة بغزة: لن نسمح بالعبث بالأمن


غزة / سما /

أكدت فصائل المقاومة في غزة أن جريمة استهداف عناصر الشرطة جنوبي مدينة غزة والتي أودت بحياة ثلاثة منهم لن تنال من إرادة شعبنا بل ستعزز إرادة نضاله وحماية جبهته الداخلية.

وشددت الفصائل في مؤتمر ظهر اليوم الأربعاء، على أنها لن تسمح لأيٍّ كان العبث بأمن القطاع، "وكل محاولات إثارة الفتنة ستفشل فالمقاومة وأجهزة الأمن صخرة صماء أمام تلك المحاولات".

وأضافت: "نثق بقدرات الأجهزة الأمنية بغزة وسنعمل جنبًا إلى جنب من أجل كشف خيوطها وسنضرب بيد من حديد لكل من تسوله نفسه العمل من أجل خدمة مخططات الاحتلال".

وحملت فصائل المقاومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حادثي التفجيرين "كونه المستفيد الوحيد منها، بهدف استنزاف المقاومة ومقدرات شعبنا".

وأكدت أن "بوصلة المقاومة لم تنحرف وستبقى موجهة تجاه الاحتلال"، مشددة على أن تهديدات الاحتلال لن تثني عزيمة شعبنا ومقاومته عن الاستمرار في حالة الاشتباك.

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