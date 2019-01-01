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رأفت: القيادة تحث أمريكا اللاتينية على عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت: القيادة تحث أمريكا اللاتينية على عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية


رام الله / سما /

 اكد عضو اللجنة التفنذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن القيادة تواصل اتصالتها مع دول امريكا اللاتينية لحثها على عدم الاستجابة للمطالب الامريكية والاسرائيلية بفتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة لا سيما بعد القرار الاخير لهندوراس .

وقال صالح رأفت في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية ان هناك جهود تبذل مع الدول العربية والاسلامية للضغط على تلك الدول لعدم فتح بعثات دبلومسية او نقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس المحتلة معربًا عن امله في ان تتراجع هندوراس عن نيتها فتح بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة.

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