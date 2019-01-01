ابو حسنة يحذر من تدهور الوضع في قطاع غزة

غزة / سما/

حذّر المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة من تدهور الوضع في قطاع غزة واصفا إياه بالخطير والمأساوي في ظل تزايد أعداد الذين يتلقون مساعدات الوكالة المنتظمة والبالغ عددهم أكثر من مليون ومئة الف لاجئ في محافظات غزة وحدها .

ودعا أبو حسنة في حديث لإذاعة فلسطين، الدول العربية المسارعة في رفع مساهماتها التي قدمتها العام الماضي، في ظل معاناة الوكالة من العجز القائم بحوالي 150 مليون دولار.

وأكد أبو حسنة أن تواجد المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في غزة هو لتوجيه رسالة حاسمة للعالم بان الانوروا مستمرة في تقديم خدماتها وأن نحو 39 الف موظف تابعين لها في مختلف مناطق عملياتها يواصلون العمل ليل نهار من أجل انجاز مهامهم.

وأشار المتحدث باسم الوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة إلى أن أمام الأونروا تحدي كبير لتجديد التفويض يتمثل بمرحلتين الأولى بدء العمليات التدريجية في أول سبتمبر، يعقبه اجتماع عاجل في الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ويليها مرحلة التصويت على التفويض في شهر نوفمبر في اللجنة الرابعة وبعد ذلك التصويت الكبير في بداية ديسمبر المقبل.