  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو حسنة يحذر من تدهور الوضع في قطاع غزة

الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة يحذر من تدهور الوضع في قطاع غزة


غزة / سما/

 حذّر المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة من تدهور الوضع في قطاع غزة واصفا إياه بالخطير والمأساوي في ظل تزايد أعداد الذين يتلقون مساعدات الوكالة المنتظمة والبالغ عددهم أكثر من مليون ومئة الف لاجئ في محافظات غزة وحدها .

ودعا أبو حسنة في حديث لإذاعة فلسطين، الدول العربية المسارعة في رفع مساهماتها التي قدمتها العام الماضي، في ظل معاناة الوكالة من العجز القائم بحوالي 150 مليون دولار.

وأكد أبو حسنة أن تواجد المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في غزة هو لتوجيه رسالة حاسمة للعالم بان الانوروا مستمرة في تقديم خدماتها وأن نحو 39 الف موظف تابعين لها في مختلف مناطق عملياتها يواصلون العمل ليل نهار من أجل انجاز مهامهم.

وأشار المتحدث باسم الوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة إلى أن أمام الأونروا تحدي كبير لتجديد التفويض يتمثل بمرحلتين الأولى بدء العمليات التدريجية في أول سبتمبر، يعقبه اجتماع عاجل في الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ويليها مرحلة التصويت على التفويض في شهر نوفمبر في اللجنة الرابعة وبعد ذلك التصويت الكبير في بداية ديسمبر المقبل.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

رسالة خاصة من الحاخامات لـ "جيش إسرائيل": "قلقون من كثرة إجهاض المجندات"

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

هنية: سيتم ضبط الأطراف ذات الصلة بتفجيرات غزة

الأخبار الرئيسية

القوى

عقب "تفجيرات غزة"... الفصائل الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية من الفوضى

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

1

صور: خلال تشييع الشهداء.. الحية: كل المحاولات التي تهدف لزعزعة أمننا ستبوء بالفشل

I

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

حزب الله : نحضر لضربة مدروسة ومفاجئة لاسرائيل