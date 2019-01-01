موقع إسرائيلي: السلطة أحبطت عملية تفجير عبوة ناسفة ضد جيش الاحتلال في نابلس

القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية أحبطت هجومًا بقنبلة موقوتة، الأسبوع الماضي، في منطقة نابلس، وذلك قبل يوم من عملية رام الله، التي أدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

وقال مسؤول أمني فلسطيني لهيئة البث، إن العبوة وضعت على محور تمر فيه سيارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي النهاية تم تحييد العبوة وتفجيرها بعد اكتشافها.

وفقا للمسؤول، إلى جانب إحباط السلطة الفلسطينية لهجوم في نابلس؛ تمكنت قوات من جيش الاحتلال من إحباط عملية أخرى قرب المدينة.

ويعتقد المسؤول الأمني الفلسطيني، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، أن حركة حماس تمكنت من تدريب أحد المهندسين على تصنيع المتفجرات.

وأكد المسؤول الفلسطيني، أن السلطة رصدت محاولات تقوم بها حماس، لبناء بنى تحتية قوية في ضواحي المدن ومناطق "ج".