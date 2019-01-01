  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

زعم الصحفي الإسرائيلي، شلومو إلدار، إن إيران أصبحت تدعم التنظيمات الفلسطينية بشكل أكثر وضوحا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما كانت تسعى خلال فترة الاتفاق أن تدعم بالمال والسلاح دون أن تترك بصماتها.

وفقا للصحفي الإسرائيلي، فإن لقاء القيادة الإيرانية بنائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري، لم يأخذ حماس باتجاه تنفيذ هجمات ضد "إسرائيل" كما تطمح إيران وكما قدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن ما حدث هو أن حماس سمحت للجهاد الإسلامي بحرية الحركة والعمل.

وقال الصحفي الإسرائيلي، إن التقديرات الأساسية في "إسرائيل"، تشير بوضوح إلى نية الجهاد فتح جبهة في غزة من أجل إرباك "إسرائيل" وإشغالها ومنعها من التفرغ للجبهة الشمالية، التي تحارب فيها محاولة إيران بناء بنية عسكرية قوية فيها من أجل مواجهة "إسرائيل" مستقبلا.

وأكد إلدار، على أن الجهاد تقف وراء استهداف سديروت بالصواريخ قبل أيام، خلال احتفالات جماعية، معتبرا أن ذلك كان أمرا لافتا للنظر، وهو الأمر الذي ردت عليه "إسرائيل" بخفض كميات الوقود التي يتم توريدها إلى قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

رسالة خاصة من الحاخامات لـ "جيش إسرائيل": "قلقون من كثرة إجهاض المجندات"

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

الأخبار الرئيسية

1

صور: خلال تشييع الشهداء.. الحية: كل المحاولات التي تهدف لزعزعة أمننا ستبوء بالفشل

I

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

حزب الله : نحضر لضربة مدروسة ومفاجئة لاسرائيل

k

"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم

2019082812344146

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة