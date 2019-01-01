الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

زعم الصحفي الإسرائيلي، شلومو إلدار، إن إيران أصبحت تدعم التنظيمات الفلسطينية بشكل أكثر وضوحا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما كانت تسعى خلال فترة الاتفاق أن تدعم بالمال والسلاح دون أن تترك بصماتها.

وفقا للصحفي الإسرائيلي، فإن لقاء القيادة الإيرانية بنائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري، لم يأخذ حماس باتجاه تنفيذ هجمات ضد "إسرائيل" كما تطمح إيران وكما قدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن ما حدث هو أن حماس سمحت للجهاد الإسلامي بحرية الحركة والعمل.

وقال الصحفي الإسرائيلي، إن التقديرات الأساسية في "إسرائيل"، تشير بوضوح إلى نية الجهاد فتح جبهة في غزة من أجل إرباك "إسرائيل" وإشغالها ومنعها من التفرغ للجبهة الشمالية، التي تحارب فيها محاولة إيران بناء بنية عسكرية قوية فيها من أجل مواجهة "إسرائيل" مستقبلا.

وأكد إلدار، على أن الجهاد تقف وراء استهداف سديروت بالصواريخ قبل أيام، خلال احتفالات جماعية، معتبرا أن ذلك كان أمرا لافتا للنظر، وهو الأمر الذي ردت عليه "إسرائيل" بخفض كميات الوقود التي يتم توريدها إلى قطاع غزة.