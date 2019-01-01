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المالكي يدعو إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إسبانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لأهمية ذلك في حماية مبدأ حل الدولتين.

وشدد المالكي، خلال استقباله القنصل الإسباني العام الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين أغناثيو غارثيا-الديكاساس فرنانديز بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على العلاقات الثنائية التي تربط بين فلسطين وإسبانيا، مؤكدا أهمية تطويرها وتعزيزها.

وتمنى للسفير الجديد النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها على استعداد للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير غارثيا-الديكاساس أنه سيعمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى.

وأشار إلى استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، والتزامها بموقف الاتحاد الأوروبي وإيمانها بالحل السلمي القائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمها القدس الشرقية.

#رياض المالكي

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