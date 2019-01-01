  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميسي يتعرض لإصابة جديدة وسيغيب لشهر إضافي

الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يتعرض لإصابة جديدة وسيغيب لشهر إضافي


وكالات / سما /

تعرض نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى، والتي تحرمه من اللعب منذ بداية الموسم الحالي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ولم يشارك "البرغوث" في مران فريقه الجماعي مجددًا اليوم الأربعاء، وشارك مرتين فقط في مران البرسا منذ الخامس من الشهر الجاري.

ووفقًا لإذاعة "راك 1" الكتالونية، فإنَّ ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة أمس الثلاثاء، أثناء مواصلته عملية التعافي، لكن دون بيان رسمي صادر حتى الآن من النادي بطل إسبانيا.
 
كان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة الأولى هذا الموسم؛ استعدادًا لمواجهة أوساسونا، يوم السبت بالجولة الثالثة من الليجا على ملعب السادار.

ويغيب عن صفوف البرسا كذلك المهاجمان الأوروجوائي لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.
 
من ناحية أخرى، شهد مران برشلونة غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن المجموعة؛ حيث قام بتدريبات منفردة على هامش المران.

في المقابل، شارك في المران، لاعبو فريق الشباب الحارس إيناكي بينا، وكارليس بيريز، وأنسو فاتي اللذين شاركا ضد ريال بيتيس، في الجولة الماضية.

كان برشلونة قد سقط في مباراته الأولى بالليجا أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف قبل أن يعود ويفوز على ريال بيتيس (5-2) في مباراة تألق فيها الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل هدفين وصنع آخر.

#ميسي #إصابة

الأكثر قراءة اليوم

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

رسالة خاصة من الحاخامات لـ "جيش إسرائيل": "قلقون من كثرة إجهاض المجندات"

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

1

صور: خلال تشييع الشهداء.. الحية: كل المحاولات التي تهدف لزعزعة أمننا ستبوء بالفشل

I

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

حزب الله : نحضر لضربة مدروسة ومفاجئة لاسرائيل

k

"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم