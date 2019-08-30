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بطولة غرب اسيا للشباب:الأردن في مواجهة العراق،وفلسطين على موعد مع الإمارات

الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة غرب اسيا للشباب:الأردن في مواجهة العراق،وفلسطين على موعد مع الإمارات


رام الله / سما /

تنطلق اليوم الأربعاء ، مباريات دور الأربعة في بطولة غرب اسيا الاولى للشباب، التي تستضيفها فلسطين في الفترة من 22-30/اب 2019 .

يأتي ذلك بعد ان انتهت مساء الاثنين الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات الدور الأول في البطولة، بتأهل منتخبي العراق عن المجموعة الثانية ومنتخب فلسطين عن المجموعة الاولى، وبالتالي يكون عقد الفرق المتأهلة الى هذا الدور قد اكتمل، بعد ان تأهل في وقت سابق منتخبا الامارات والاردن .

وقد جاء ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة مع نهاية الدور الاول كالتالي :

المجموعة الاولى :

1- الاردن "6" نقاط

2- فلسطين "نقطة واحدة"

3- قطر "نقطة واحدة "

ليصعد عن هذه المجموعة منتخبي الاردن وفلسطين ،الذي صعد بفارق الأهداف عن منتخب قطر.

المجموعة الثانية

1- الإمارات "4" نقاط

2- العراق "3" نقاط

3- البحرين "نقطة واحدة "

وبالتالي صعد منتخبي الإمارات والعراق عن المجموعة الثانية .

الاردن + العراق

تجري المباراة على ملعب فيصل الحسيني، الساعة الرابعة بعد الظهر ، حيث تجمع متصدر المجموعة الأولى " الاردن " مع ثاني المجموعة الثانية " العراق " والفائز منهما سيصعد الى المباراة النهائية التي ستجري يوم الجمعة 30/8/2019 .

في حال التعادل يتم اللجوء مباشرة الى ركلات الترجيح لحسم النتيجة .

الامارات + فلسطين

تجري المباراة على ملعب فيصل الحسيني ، الساعة السابعة والنصف ،و تجمع متصدر المجموعة الثانية " الإمارات " مع ثاني المجموعة الأولى " فلسطين " .

الفائز في اللقاء سيواجه الفائز من لقاء "الاردن مع العراق " في المباراة النهائية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء .

أما الخاسر فسيقابل الخاسر من مباراة الاردن مع العراق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي ستجري يوم الجمعة 30/8/2019 الساعة الرابعة بعد الظهر .

تجري البطولة برعاية: صندوق الاستثمار الفلسطيني راعي منتخب الشباب والرعاة : شركة حمودة للألبان، المجد للسياحة والسفر، فيفيان للمياه، فندق الميلينيوم، شركة PALEV للخدمات وحلول الشحن للسيارات الكهربائية، وشركة BLU للمشروبات.

 
#بطولة غرب اسيا للشباب #فلسطين

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