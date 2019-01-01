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أسير من بيت ريما يخوض إضراباً عن الطعام فور اعتقاله

الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عائلة الأسير همام منير الريماوي (28 عاما) من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، أن ابنها يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

وقال شقيقه مجدي، إن همام عند اعتقاله في الخامس والعشرين من الشهر الجاري جرى تحويله إلى مركز تحقيق المسكوبية، ومن ثم أعلن إضرابه عن الطعام، وفوراً تم تحويله إلى عزل سجن "عوفر".

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تقام مراسم الزفاف له يوم الجمعة القادم.

يذكر أن الأسير الريماوي هو أسير محرر اعتقل مرتين حيث سجن في المرة الأولى لمدة 5 أشهر، وفي المرة الثانية 18 شهراً.

#اضراب عن الطعام

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