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الاحتلال يجرف طريقا زراعية في قرية الطيرة غرب رام الله

الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طريقا زراعية في منطقة العين التابعة لقرية الطيرة غرب رام الله.

وقال رئيس المجلس القروي عبد الجابر محمد ، إن آليات الاحتلال جرفت الطريق التي أعاد المجلس تأهيلها قبل نحو عام، لتسهيل تنقل المواطنين الى أراضيهم، والطلبة أثناء توجههم الى مدرستهم، موضحة أن الاحتلال أعلن المكان منطقة مغلقة، ومنع وصول المواطنين اليها.

وبين محمد أن تلك الطريق التي يبلغ طولها 800م تساعد الطلبة في الوصول إلى مدرستهم التي تطل على شارع "443" خلال فترة قصيرة، في الوقت الذي كانوا يضطروا لسلك طريق طويلة جدا وخطيرة، كونه بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

وأكد أن الاحتلال يسعى من خلال إجراءاته الى ربط الطريق بمستوطنة "بيت حارون" الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين، ضمن مخطط استيطاني توسعي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه.

#الاحتلال

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