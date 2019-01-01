الخارجية: نتابع شكاوى المتضررين من انتهاكات الاحتلال لرفعها دوليا

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إنها تتكفل بمتابعة موضوع الشكاوى التي يُقرر المواطنون المتضررون من الانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعها، لعرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية".

ودعت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، المتضررين من أصحاب الأراضي والمنازل والمنشآت التواصل معها لتحضير ملفات ترفع الى المؤسسات والمحاكم الدولية ضد دولة الاحتلال، ومسؤوليها السياسيين، أو العسكريين، أو الأمنيين، بسبب ارتكابهم انتهاكات وخروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بحقهم.

ونوهت إلى أن الاعتماد على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لتكون المانع والرادع لسياسات الاحتلال أثبت في المحصلة خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع واثارته دوليا، ما حصر الموضوع بالدرجة الاولى في استعداد المتضررين التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص.

وأكدت في بيانها، أن نجاح فلسطين في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال تعتمد على اثارة الموضوع دوليا.

وتطرّقت إلى انتهاك الاحتلال لممتلكات المواطنين في منطقة "المخرور" شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، والذي استهدف مطعما ومنزلا، موضحة أن المتضررين تواصلوا معها، لتجهيز ملف تفصيلي متكامل عن هذه الجريمة، تمهيدا لتقديم شكوى موثقة ضد سلطات الاحتلال.