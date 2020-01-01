نادي "الروك جيم" المقدسي يحصل على المركز الاول ببطولة فلسطين للكيك بوكسينغ

القدس المحتلة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ بطولة فلسطين للكيك بوكسينغ لفئة البراعم والناشئين بمشاركة (131) لاعبا يمثلون 11 هيئة من محافظات الوطن الشمالية والقدس، والتي اقيمت تحت رعاية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – منطقة طوباس التنظيمية وبحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ونائب محافظ محافظة طوباس احمد الاسعد والمقدم محمد كامل نائب قائد الامن الوطني في المحافظة ورئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق ونائبه م. محمد ابو خضر ورئيس الغرفة التجارية ثائر صوافطة وامين سر حركة فتح محمود صوافطة وأعضاء اللجنة التنظيمية لحركة فتح في منطقة طوباس .

وقاد منافسات البطولة طاقم حكام الاتحاد المكون من 12 حكم من بينهم 4 حكام من العنصر النسوي وفي كلمته شكر رئيس الاتحاد سمير عثامنه الجهة الراعية للبطولة وضيوف الشرف وجميع الحضور والمشاركين وأكد على ان الاتحاد ماض في مهامه نحو تطوير قاعدة اللعبة في شقي الوطن والشتات رغم كل الظروف الصعبة وقلة الامكانيات وبان الاتحاد يولي اهتماما خاصا بفئة البراعم والناشئين والشباب باعتبارهم نواة المستقبل للمجتمع والرياضة وفي ختام البطولة وزعت الدروع على الاندية والمراكز وضيوف الشرف، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي :

المركز الاول : نادي الروك جيم / القدس.

المركز الثاني : جمعية نادي الاخوة الرياضي / طوباس.

المركز الثالث : مركز نوك اوت صور باهر / القدس.