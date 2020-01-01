"فيوجن" لخدمات الانترنت تطلق حملة تنزيلات ضخمة لسكان قطاع غزة

غزة / سما/

اطلقت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت والاتصالات حملة لمواطني غزة تحت اسم" شربكناها "بـ 19 شيكلا فقط لنهاية السنة الحالية تماشيا مع الوضع الاقتصادي السيء للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال "فيوجن" في بيان وصل "سما" انه "حرصا من الشركة على التخفيف عن كاهل المواطنين الذين ارهقتهم الأزمه الإقتصادية التى يمر بها المواطنون فى قطاع غزه ،فقد اطلقت حملتها الجديده باسم "شربكناها " والتى يحصل المشترك بموجبها على سرعة 8 ميجا وكمية تحميل يومي 6 جيجا لنهاية السنة في اطار مسؤوليتها الاجتماعيه وسعيها الدائم لاعتبار الانترنت وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التى يعانى منها سكان قطاع غزه وكوسيلة ترفيهية تحد من حجم الضغوط التى التى تقع على كاهل سكان القطاع.

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