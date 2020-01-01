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خالد: ما جرى في القطاع عمل ارهابي يستدعي الادانة واستخلاص الدروس والعبر

الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي التفجيرات ، التي استهدفت حواجز للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ليلة أمس وكتب يقول :

ما جرى في غزة الليلة الماضية من تفجيرات استهدفت حواجز للشرطة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة وسقط ضحيتها عناصر من الشرطة وبعض المواطنين عمل ارهابي إجرامي يستحق ليس فقط الادانة الكاملة وغير المشروطة بل ويستحق كذلك استخلاص العبر والدروس من اجل حماية المواطن بما في ذلك رجل الشرطة في أمنه على ممتلكاته وحياته .

وأضاف بأن الادانة هنا واجبة ، لاعتبارات سياسية وطنية واعتبارات مبدئية وواجبة كذلك لاعتبارات تتصل بحالة التوتر التي تولدها العربدة الاسرائيلية ، التي تضع المنطقة غلى فوهة بركان .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : غير أن أهم هذه الدروس والعبر التي يجب استخلاصها أن الفكر اليميني المتطرف والممارسة اليمينية المتطرفة ينتجان بيئة حاضنة لإرهاب أعمى لا يستثني أحدا ، ولا حتى اولئك الذين من رحمهم خرج ذلك الارهاب . فالارهاب لا دين ولا أب له .

#تيسير خالد

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