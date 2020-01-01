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القسام ينعى الشهداء ويدعو لقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا

الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام ينعى الشهداء ويدعو لقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا


غزة / سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، شهداء الواجب الوطني، الذي ارتقوا إثر تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية بغزة الليلة الماضية.

وقالت الكتائب، في تصريح مقتضب نشر عبر منصاتها الالكترونية: نزف شهداء الواجب القساميين وائل خليفة وسلامة النديم، والشهيد علاء الغرابلي.

كما ودعت كتائب القسام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة "لقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا".

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية جراء انفجارين وقعا بالقرب من حواجز للشرطة غرب مدينة غزة.

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