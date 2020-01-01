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شاهد الصور | ضبط مخدرات كانت في طريقها لغزة

الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور | ضبط مخدرات كانت في طريقها لغزة


غزة / سما /

ضبطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، نحو خمسة كيلوغرامات من المخدرات كانت في طريقها لقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بينها القناة 13، أن المخدرات تم وضعها داخل شحنة أحذية رياضية.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لوزارة الجيش، أنها كشفت العملية بالمشاركة مع وحدة الجمارك ومصلحة الضرائب خلال التفتيش الأمني الاعتيادي للشاحنات، مشيرةً إلى أنه تم العثور على مئات من أكياس المخدرات والتي تزن أكثر من 5 كيلوغرامات.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال سائق الشاحنة البالغ من العمر 39 عامًا، وهو من سكان رهط بالنقب، وسيتم عرضه للمحكمة.

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