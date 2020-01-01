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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضّفة الغربية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فجر اليوم الأربعاء، في محافظات الضّفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من مخيّم عايدة في بيت لحم بعد اقتحامه فجراً، وهم: محمد عماد راضي (22 عاماً)، ومهدي بدوانة (20 عاماً)، وليث فادي أبو عكر (17 عاماً)، ويزن الكردي (17 عاماً)، ومحمد أمجد عليان (17 عاماً)، بالإضافة إلى علاء داود العمور من بلدة تقوع في المحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أسامة محمد حنون، وأمير محمود حسن مرار من رام الله، والشّاب أمير إبراهيم حنون (20 عاماً)، من محافظة طولكرم، ويوسف نضال يوسف أبو عليا من محافظة سلفيت.

#الاحتلال

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