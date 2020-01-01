  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحر: جهات معادية تقف خلف تفجيرات غزة الإجرامية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحر: جهات معادية تقف خلف تفجيرات غزة الإجرامية


غزة / سما /

ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الأربعاء، بالتفجيرات التي استهدفت نقاط وحواجز للشرطة الفلسطينية الليلة الماضية وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة أخرين.

وقال بحر في تصريح صحفي، أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي: "إننا ندين هذه التصرفات الاجرامية ونعتقد أن خلفها جهات معادية للشعب الفلسطيني ترغب بزعزعة الأمن في غزة، وهذا أمر لن يحدث بفضل تيقظ الأجهزة الأمنية والشرطية العاملة بقطاع غزة".

ودعا الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل وفقاً للقانون، محذراً كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن قطاع غزة وأمن مواطنيه ومؤسساته الوطنية، ومؤكداً أن جهات الاختصاص قد بدأت بوضع يدها على بدايات الخطوط التي من شأنها أن تفضي للوصول إلى الجناة.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي تحافظ على أمن الوطن وتحمي المواطنين، لافتاً إلى أنها أجهزة وطنية بامتياز وتعمل وفق عقيدة أمنية سليمة تصب في مصلحة الوطن. 

وتوجه بأحر التعازي لعائلات ضحايا الاعتداءات الأثمة، معتبرهم شهداء الواجب الوطني، وداعياً جهات الاختصاص للإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشدد بحر، على أن غزة قد استعصت على الانكسار وأن ما لم تحققه الحروب الإسرائيلية على غزة لن تحققه عناصر إجرامية تقف خلفها جهات أمنية معادية لشعبنا وأمتنا، داعيا جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في تشييع الشهداء المغدورين، كما دعا المواطنين لإبلاغ جهات الاختصاص بأي معلومات من شأنها أن تساعد في الوصول للجناة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

رسالة خاصة من الحاخامات لـ "جيش إسرائيل": "قلقون من كثرة إجهاض المجندات"

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

الغانم: لهذا السبب.. في العام 2020 قد لا نجد دونما نبني عليه مدرسة في غزة

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

الأخبار الرئيسية

I

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

2019082812344146

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

k

"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم

15

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة