كنة عراقية تضع أفعى في غرفة نوم حماتها

وكالات / سما /

قالت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة تعاملت مع حادث غريب في منطقة العطيفية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، يتضمن محاولة شروع بالقتل لسيدة مسنة على يد زوجة ابنها بواسطة أفعى دستها في غرفة نومها، بحسب ادعاء السيدة. وحضر فريق من الدفاع المدني ضبط الأفعى، وهي من النوع السام.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن سيدة اتصلت بشرطة النجدة، وأخبرتها بوجود أفعى في غرفة نومها وضعتها كنّتها قبل خروجها إلى العمل مع زوجها (ابن السيدة).

وحال وصول الشرطة، طلبت تدخل فريق الدفاع المدني الذي وصل بسرعة إلى المنزل، وتمكن من الإمساك بالأفعى التي كانت تختبئ خلف باب خشبي.

ونقلت عنها أيضاً بالقول إن كنّتها لطالما بينت لها كرهها، وعدم رغبتها بوجودها في البيت، وإنها عادة ما تقوم بوضع أشياء غريبة في غرفتها، كقطة سوداء أو أبو بريص أو مجموعة من الخنافس السوداء، في حين أن ولدها لا يصدق ذلك عندما تخبره ويبادر بالضحك، حسب وصفها.

وسجلت الشرطة دعوى ضد الكنّة، واستدعت الابن لغرض التحقيق معه والتأكد من صدق أقوال والدته التي كانت في حالة رعب شديد.

أحد عناصر الشرطة العراقية في منطقة الكاظمية ببغداد قال إن الحادثة صحيحة وقد يصار إلى اعتبارها محاولة اغتيال في حال ثبت ادعاء السيدة المسنة، خاصة أن المنطقة سكنية ولا يوجد بها هذا النوع من الأفاعي.

لكنه استدرك بالقول إن "السيدة ربما تعاني من مشاكل بسبب تقدم العمر أو تحاول الإيقاع بزوجة ابنها بأي شكل، لذا سيكون التحقيق من قبل الشرطة المجتمعية".