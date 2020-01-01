مسافر يتسبب بإلغاء 130 رحلة في مطار ميونيخ!

وكالات / سما /

اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية إلى إلغاء نحو 130 رحلة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ.

وقال المطار إنه عثر على الرجل المفقود، وهو إسباني، لاحقا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

وقال روبرت فيلهلم، المتحدث باسم مطار ميونيخ، إن نحو 5000 راكب تأثروا بالتعطل، بينما تبحث الشرطة الفدرالية عن الراكب الذي لم يكشف عن هويته، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

وذكر فيلهلم أن العديد من الرحلات الجوية تأخرت، والركاب الذين كانوا بالفعل يخضعون لفحوص أمنية لرحلاتهم المغادرة، اضطروا إلى السير في العملية مرة أخرى.

وأشار فيلهلم إلى أن الراكب وصل في رحلة من خارج الاتحاد الأوروبي، وكان من المقرر أن ينتقل إلى رحلة أخرى في مطار ميونيخ. وقبل الصعود إلى رحلة الاتصال، كان على الراكب المرور عبر عناصر التحكم الأمنية، ولكن بدلا من ذلك فتح باب الطوارئ وتركه على الرغم من إطلاق الإنذار.

ولم يتضح على الفور من أي بلد وصل الشخص.

واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.

وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.

ويعد مطار ميونيخ أحد أكثر مراكز الطيران ازدحاما في ألمانيا، وقد جاء الإغلاق خلال موسم الذروة في فصل الصيف.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأنه في الصيف الماضي، ألغيت نحو 330 رحلة في ميونيخ عندما دخلت امرأة "منطقة نظيفة" من المطار دون المرور بالتحقق الأمني.