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إليسا "تنضم" للمسلسل الإسباني الشهير La casa de papel!

الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا "تنضم" للمسلسل الإسباني الشهير La casa de papel!


وكالات / سما /

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة للهدية التي تلقتها من "نتفليكس"، الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الشهير La casa de papel (بيت من ورق)، والمتمثلة في قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل.

وكُتب على الهدية: "في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة، لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت".

وعلقت إليسا في تغريدة لها على "تويتر": "أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق، شكرا نتفليكس"، وأضافت قائلة إلى إحدى بطلات المسلسل وتدعى "نيروبي": "آتون لإنقاذك كل الحب، بيروت".

واختارت إليسا اسم "بيروت" لشخصيتها إسوة بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.

ورد فريق عمل المسلسل على إليسا، بتغريدة كتبت فيها: "مسرورون لوجودك إلى جانبنا، بيروت".

وعلقت "نتفلكس" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أنا بانتظارك، بيروت أهلا بك ضمن العصابة".

وأثارت هذه التغريدة جدلا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية حول حقيقة مشاركة الفنانة اللبنانية في المسلسل خاصة وأن الخبر يأتي عقب إعلانها اعتزال الفن بعد إطلاقها الألبوم المقبل.

وفي المقابل، أكد الممثل ألفارو مورتي صاحب شخصية البروفيسور، منذ أسابيع، الانتهاء من تصوير الموسم الرابع من المسلسل، ما يشير إلى ضعف احتمالية مشاركة إليسا بالموسم الجديد، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون الأمر مجرد هدية مجاملة من طاقم العمل للفنانة اللبنانية بعد أن أعربت سابقا عن إعجابها بهذا المسلسل.

#إليسا #مسلسل إسباني
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