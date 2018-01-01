  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

دي كابريو و"آبل" يتبرعان لمساعدة منطقة الأمازون

الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي كابريو و"آبل" يتبرعان لمساعدة منطقة الأمازون


وكالات / سما /

تخصص منظمة EarthAlliance الخيرية التي أسسها الممثل، ليوناردو دي كابريو، 5 ملايين دولار لمساعدة سكان منطقة نهر الأمازون التي تعاني من حرائق الغابات.

وجاء في بيان نشرته المنظمة على "تويتر" أن الأموال ستسلم للسكان المحليين وشركائهم الذين يعملون على إنقاذ التنوع الأحيائي للمنطقة من حرائق الغابات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق أن منظمة G7 ستوجه معونات عاجلة بمبلغ 20 مليون يورو بغية إطفاء حرائق الغابات في منطقة الأمازون بالبرازيل. وتعهدت كندا أيضا بتخصيص 15 مليون دولار لهذا الغرض.

أما رئيس شركة "آبل"، تيم كوك، فأعلن أن شركته تتبرع لاستعادة غابات منطقة الأمازون وقال في مدونته على "تويتر": "إن غابات الأمازون تعتبر من أهم الأنظمة البيئية في كوكبنا. وتتبرع "آبل" للمساعدة في الحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة غابات لا مثيل لها في أمريكا اللاتينية".

يذكر أن الحرائق الشديدة في غابات المنطقة تستمر لمدة أسابيع وتزيد مساحتها بنسبة 82% عن تلك التي شملتها حرائق عام 2018. وحسب المعهد البرازيلي القومي للدراسات الفضائية فإن الخميس والجمعة الماضيين شهدا نشوب 1663 حريقا جديدا. ويعود نصفها إلى منطقة الأمازون.

#دي كابريو #غابات الأمازون

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

رسالة خاصة من الحاخامات لـ "جيش إسرائيل": "قلقون من كثرة إجهاض المجندات"

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

الغانم: لهذا السبب.. في العام 2020 قد لا نجد دونما نبني عليه مدرسة في غزة

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

الأخبار الرئيسية

I

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

2019082812344146

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

k

"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم

15

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة