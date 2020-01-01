  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية


وكالات / سما /

أعلنت الباحثة إرنا فارس محدبوت من جامعة بيردانا في ماليزيا، أن على مستخدمي الهواتف الذكية الالتزام ببعض القواعد من أجل تخفيض الأضرار التي قد تلحقها بصحتهم.

وكتبت الباحثة في موقع الجامعة، معظم الناس يعانون من مشكلات في الصحة ناتجة عن استخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية لفترات طويلة. عواقب هذا الاستخدام هي سوء استقامة الجسم، لعدم معرفتهم بضرورة خلق ظروف ملائمة ومريحة خلال استخدام هذه الأجهزة. لأن عواقب الاستخدام غير الصحيح لهذه الأجهزة عادة ما تؤثر سلبا في الجهاز العضلي الهيكلي، مثل المفاصل والعضلات والأعصاب والأربطة.

كما تنصح الخبيرة بضرورة اختيار الجهاز ليكون ملائما لليد، حيث من المهم التأكد من إمكانية لمس شاشته بواسطة الإبهام والسبابة من مختلف الجوانب. إضافة لهذا يجب تغيير الإصبع المستخدمة في كتابة النصوص لتخفيض الألم في الإبهام والمعصم.

ولتجنب ظهور آلام في الرقبة والظهر، تنصح الخبيرة بضرورة الاحتفاظ باستقامة الجسم. وحسب قولها من الأفضل عدم وضع الهاتف على الركبتين أو تحت الصدر، وتقترح أن يكون على مستوى الصدر أو الذقن أو العينين من أجل التقليل من انحناء الرقبة. كما تنصح بعدم حصر الهاتف بين الأذن والكتف خلال الاتصال الهاتفي، لأن هذه الوضعية تسبب ضغطا على الأعصاب.

وتضيف يجب كل نصف ساعة ترك الجهاز جانبا وإجراء تمارين بدنية بسيطة للأصابع والرقبة والرسغ.

تجدر الإشارة إلى أن علماء من أستراليا أثبتوا أن استخدام الهواتف الذكية يسبب ظهور نتوء عظمي في قاعدة الجمجمة لدى الصغار والشباب.

#الهواتف الذكية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

رسالة خاصة من الحاخامات لـ "جيش إسرائيل": "قلقون من كثرة إجهاض المجندات"

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

الغانم: لهذا السبب.. في العام 2020 قد لا نجد دونما نبني عليه مدرسة في غزة

داخلية غزة تعلن حالة الاستنفار الكامل لكافة الأجهزة الأمنية في القطاع

الأخبار الرئيسية

2019082812344146

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

k

"إسرائيل" توعز إلى سفاراتها بأخذ الحيطة وتطلب من السفراء التزام بيوتهم

15

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

ملادينوف: الأوضاع في قطاع غزة "هشة" وقرار إسرائيل سيؤدي لانخفاض التموين وتراجع الخدمات