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جامعة الأقصى تستضيف اجتماع رؤساء الجامعات الفلسطينية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استضافت جامعة الأقصى عبر الفيديو كونفرنس اجتماع رؤساء الجامعات الفلسطينية الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء ، برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د محمود مويس، وبحضور جميع رؤساء الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد حضر الاجتماع عن جامعات غزة القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى أ. د أيمن محمود صبح، ورئيس جامعة الأزهر أ. د عبد الخالق الفرا، ورئيس الجامعة الإسلامية أ. د ناصر فرحات، ورئيس جامعة غزة أ. د عبد الجليل صرصور، ورئيس جامعة فلسطين أ. د سالم صباح.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتفق عليه في الجامعات الفلسطينية وفق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

#جامعة الأقصى #الجامعات الفلسطينية

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