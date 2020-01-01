جامعة الأقصى تستضيف اجتماع رؤساء الجامعات الفلسطينية

غزة / سما /

استضافت جامعة الأقصى عبر الفيديو كونفرنس اجتماع رؤساء الجامعات الفلسطينية الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء ، برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د محمود مويس، وبحضور جميع رؤساء الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد حضر الاجتماع عن جامعات غزة القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى أ. د أيمن محمود صبح، ورئيس جامعة الأزهر أ. د عبد الخالق الفرا، ورئيس الجامعة الإسلامية أ. د ناصر فرحات، ورئيس جامعة غزة أ. د عبد الجليل صرصور، ورئيس جامعة فلسطين أ. د سالم صباح.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتفق عليه في الجامعات الفلسطينية وفق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.