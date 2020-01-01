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جمعية قرطبة تختتم ثلاثة مخيمات كشفية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية قرطبة تختتم ثلاثة مخيمات كشفية


غزة / سما /

اختتمت جمعية قرطبة الخيرية شمال قطاع غزة الأسبوع الماضي, ثلاثة مخيمات كشفية برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت الجمعية أن أنشطة المخيم جرت بالشراكة مع مجموعة النور الكشفية, التي أطلعت المشاركين على طبيعة عمل الكشافة والمهام الموكلة إليهم.

كما نظّمت الجمعية, رحلات خلوية ومسيرات كشفية, بهدف تعليم الطلبة المشاركين الأصول الكشفية.

وشكر عبد الكريم أبو صبحة المدير التنفيذي للجمعية خلال الحفل الختامي للمخيمات الثلاثة, كل من ساهم في إنجاحها, خاصة محمد السحار مدير مديرية الشمال بوزارة الشباب والرياضة, ومسعد الكتري مسؤول التدريب.

يشار إلى أن جمعية قرطبة مؤسسة خيرية تهتم بالأنشطة والفعاليات وتقدم المساعدات للمحتاجين ولديها نادي فنون قتالية ومركز تعليمي.

#جمعية قرطبة #الكشافة

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