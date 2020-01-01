ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر مقتل ثلاثة مواطنين في غزة جراء انفجارين، ونفي جيش الاحتلال الإسرائيلي علاقة بالانفجارين، عناوين الصحف الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هآرتس:

- هدف الهجوم في بيروت: المنشأة الإيرانية ضرورية لإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة

- وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 اشخاص في انفجارين وقعا في قطاع غزة

- تقرير: الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع المتمردين الحوثيين في اليمن

- من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي قريبًا مع نظيره الإيراني حسن روحاني

- ادعى جانور أن نتنياهو وافق على بيع غواصة لمصر بسعر مخفض

صحيفة معاريف:

- مقتل 3 من الشرطة الفلسطينية في غزة جراء انفجار عبوة ناسفة والجيش الإسرائيلي ينفي أي علاقة له بالحادث

- فيجلين ينفي الانسحاب من المنافسة على انتخابات الكنيست القادمة

- التقارير: الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع الفصائل الحوثية

- ليبرمان يعتذر عن اعتقال منفذي هجوم دوليف ويعلن تحمله المسؤولية

صحيفة إسرائيل اليوم:

- اذا هاجمنا حزب الله سوف يكون الرد قاسيا

- تقارير: مقتل ثلاثة من الشرطة الفلسطينية جراء انفجار عبوة ناسفة في غزة

- في الهجوم المنسوب إلى إسرائيل تم تدمير عنصر مصمم ومطور بدقة لنظام الصواريخ لحزب الله

- فلسطينيون يلقون 4 قنابل حارقة على مستوطنة كرمي تسور في غوش عتصيون دون وقوع إصابات

- مصر تبعث برسالة تهديد الى حماس بتلويح إسرائيل لهجوم قريب على غزة

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تناولت الصحف المحلية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين ودعوة رئيس الوزراء اشتية للاتحاد الاعتراف بفلسطين.

كما أبرزت أحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في نابلس ورام الله والخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

أخذ قياسات 3 منزل في بيت كاحل لهدمها ومستوطنون يعتدون على منازل غرب سلفيت

شركة كهرباء محافظة القدس تتسلم الإنذار الإسرائيلي الثاني بقطع التيار يوم 22-9 القادم

تقديرات إسرائيلية: "حزب الله" يعد لمهاجمة هدف عسكري في الجليل

شهيدان وعدد من الإصابات بانفجارين استهدفا قوات الأمن في غزة

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل الدولتين واشتية يدعوه للاعتراف بفلسطين

دائرة الهجرة الأميركية تبعد طالبا فلسطينيا قدم للدراسة في جامعة هارفرد

احياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في نابلس ورام الله والخليل

مفوض الاونروا: غزة تعيش معاناة حقيقية وما زلنا نعاني من عجز مالي

60 قتيلا خلال اشتباكات في سوريا

"بلومبرج": أميركا تعتزم اجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن

بوتين: روسيا وتركيا ستتخذان تدابير للقضاء على الإرهابيين في ادلب السورية

"الحياة الجديدة":

مسيرات واعتصامات تطالب الاحتلال بالإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم

الرئيس يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بضحايا الفيضانات

"الصحة": وصول جثتين لمجمع الشفاء الطبي في انفجار هز غرب غزة

مجلس الوزراء السعودي يجدد ادانته لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل الدولتين واشتية يدعوه للاعتراف بدولة فلسطين

اتحاد المعلمين: لا يوجد أي دعوة لأي اضراب وكل ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة

اشتية يلتقي عائلة المناضل العراقي اللواء الركن عمر علي قائد معركة جنين

كاليفورنيا: الحزب الديمقراطي يتبنى قرارات لصالح فلسطين

الغانم: اعتداء "حماس" على أراضي الدولة يزداد مع أي حديث عن المصالحة

السلاسل الحديدية و"البلطجة" تهدد مستقبل آلاف الطلبة والموظفين في جامعة الازهر بغزة

شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائها على مواطن وتصويره قبل أيام

أبو مويس يوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين في الثانوية العامة

المجلس الأعلى للدفاع يؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس "بكل الوسائل"

"الأيام":

غزة: ثلاثة شهداء في انفجارين استهدفا حاجزين للشرطة نفذهما انتحاريان من "داعش"

مسيرات في عدة مدن تطالب الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

جيش الاحتلال يكثف حملات الدهم والاعتقالات ومستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة غرب سلفيت

كرينبول يحذر من محاولات لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين عبر التشكيك في "الأونروا"

"حزب الله" يجهز "لضربة مدروسة" ضد إسرائيل: العثور على متفجرات في الطائرتين المسيرتين

ميلادينوف: الأوضاع في غزة هشة

إيران تدعو واشنطن الى رفع العقوبات لتمهيد الطريق لاجتماع روحاني وترمب

60 قتيلا خلال اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في ادلب

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