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هاري كين: نستطيع إسقاط ليفربول ومانشستر سيتي

الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين: نستطيع إسقاط ليفربول ومانشستر سيتي


وكالات / سما /

يعتقد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بأن فريقه يستطيع التفوق على مانشستر سيتي وليفربول، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ولم تكن بداية توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي قوية خلال الموسم الحالي، حيث خاض ثلاث جولات وحقق الفوز مرة واحدة على أستون فيلا، قبل أن يتعادل مع حامل اللقب مانشستر سيتي، ومن ثم خسر من نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وخمسة نقاط عن الألماني يورجن كلوب.

وفي تصريح نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال هاري كين “يتعين علينا الحصول على نقاط في المباريات الكبرى، والفوز في مباريات متتالية للتفوق على مانشستر سيتي وليفربول، آمل بأن نفعل ذلك لكن ما يزال أمامنا عمل شاق، وكما يرى الجميع أن الفريقين لا يرضيهم أي شيء”.

وأضاف “ما حصل يجبرنا على خطف النقاط من المباريات الكبيرة والصعبة وتحسين ما قدمناه ضد نيوكاسل”.

ويستعد توتنهام في الوقت الحالي لمواجهة آرسنال ضمن ديربي لندن في الجولة الرابعة، ولم يحقق الفريق الفوز في ملعب الإمارات منذ عام 2010.

#هاري كين #مانشستر سيتي #ليفربول

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