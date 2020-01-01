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المدير الرياضي لبرشلونة يعلنها: اقتربنا من حسم صفقة نيمار

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدير الرياضي لبرشلونة يعلنها: اقتربنا من حسم صفقة نيمار


وكالات / سما /

أكد السيد خافيير بورداس المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أن المفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا، المهاجم البرازيلي المميز، تسير بشكل جيد للغاية.

وعاد بورداس إلى مدينة برشلونة، رفقة الرئيس التنفيذي للنادي الكتلوني، أوسكار جرو وإريك أبيدال، بعد انتهاء اجتماع مسؤولي البرسا ونادي العاصمة الفرنسية في باريس.

وفور وصوله إلى مطار إل برات، أراد الصحفيون معرفة آخر المستجدات بشأن صفقة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، فقال “لا يوجد أي اتفاق حتى الآن، نحن نتفاوض ونحن أقرب، ولكن لا يمكنني قول أي شيء آخر”.

واستدلت الصحيفة المقربة من أسوار كامب نو على قرب إتمام الاتفاق ببقاء أندري كوري، مستشار الإدارة الرياضية في أمريكا الجنوبية، وحلقة الاتصال بعائلة نيمار، في باريس تحسباً لحدوث اتصالات وشيكة جديدة.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن مسؤولي البرسا وباريس اتفقوا على مبلغ الصفقة: 170 مليون، ولكنهم بحاجة للوصول إلى أفضل صيغة لدفع هذا المبلغ.

ولا يتضمن الاتفاق دخول أي لاعبين من الفريق الكتلوني في الصفقة حتى الآن، وفي حال عدم حدوث تغيير جذري في المفاوضات، قد تنتهي الصفقة في غضون الـ 24 أو الـ 48 ساعة القادمة.

#برشلونة #نيمار دا سيلفا

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