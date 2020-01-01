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إنتر ميلان يحسم صفقة سانشيز وتحديد موعد الفحص الطبي

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يحسم صفقة سانشيز وتحديد موعد الفحص الطبي


وكالات / سما /

كشف السيد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس العالمية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد حسم صفقة التوقيع مع أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط الدولي التشيلياني بالانتقال إلى صفوف النيراتزوري على مدار الأسابيع القليلة الأخيرة، ويبدو أن مسؤولي الإنتر نجحوا في النهاية لتوصل إلى صيغة اتفاق مع مسؤولي الشياطين الحمر.

وأفاد دي مارزيو أن مسؤولي الناديين توصلا إلى اتفاق هذا المساء يقضي بانتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إلى صفوف الأفاعي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولا يوجد خيار الشراء في نهاية المدة، على أن يتكفل الإنتر بدفع مبلغ 5 مليون يورو من إجمالي راتبه السنوي الذي يقدر بـ 12 مليون يورو.

كما أعلن الصحفي المعروف عن موعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، حيث أشار إلى أنه سوف يطير إلى مدينة ميلانو غداً –الأربعاء- لإجراء الكشف الطبي الروتيني، تمهيداً للإعلان رسمياً عن انضمامه إلى صفوف النيراتزوري.

يُذكر أن لاعب أرسنال وبرشلونة السابق لم ينجح في فرض نفسه على تشكيلة المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير، أو المدرب السابق جوزيه مورينيو بسبب تواضع مستواه.

#إنتر ميلان #أليكسيس سانشيز

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