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أوليمبياكوس والنجم الأحمر إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوليمبياكوس والنجم الأحمر إلى دور المجموعات في دوري الأبطال


وكالات / سما /

نجح نادي أوليمبياكوس اليوناني في حجز مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عقب التفوق على كراسنودار الروسي الليلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الملحق الثاني للمسابقة الأوروبية العريقة.

النادي اليوناني الشهير كان قد حسم التأهل بنسبة كبيرة من مباراة الذهاب، إثر تحقيق انتصار عريض برباعية مقابل لا شيء، ولكن يوسف العربي نجمنا العربي المغربي استطاع أن يقود فريقه لتكرار الفوز على الفريق الروسي من خلال تسجيل هدفي اللقاء.

يوسف العربي كان قد افتتح مجال التسجيل في الدقيقة 11، ليرد على هدف أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة عن طريق أوتكين.

وفي الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني، أضاف العربي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ليحجز أوليمبياكوس مقعده في دور المجموعات للتشامبيونزليج.

وعلى خطى النادي اليوناني، أمن النجم الأحمر الصربي تواجده في دور المجموعات إثر التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، على ملعبه مع يانج بويز، وذلك بعدما فرض التعادل الإيجابي 2-2 في معقل النادي السويسري.

كما تمكن دينامو زغرب الكرواتي من اللحاق بأوليمبياكوس والنجم الأحمر إلى دور المجموعات إثر التعادل مع روزنبورج النرويجي 1-1 في عقر داره، بعدما انتهى اللقاء الأول بفوز دينامو بهدفين نظيفين.

#أوليمبياكوس #النجم الأحمر

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