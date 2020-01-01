برهوم: التفجيرات بغزة تستهدف استقرارها وأمن مواطنيها

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الأربعاء، إن التفجيرات التي جرت مساء أمس في مدينة غزة تستهدف استقرارها وأمن مواطنيها وحاضنة المقاومة الفلسطينية.

وأكد برهوم أن تلك الأحداث المشبوهة لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن "غزة ستبقى عصية على الكسر".

وأضاف "أمن المواطن الفلسطيني خط أحمر، ووزارة الداخلية لن تسمح بالعبث في أمن غزة أو محاولة استهداف ظهر المقاومة".

وشدد برهوم على أن "ما لم يستطيع الاحتلال تحقيقه بالحرب على غزة لن يستطيع أحد أن يحققه بهذه التفجيرات المشبوهة".

ووجه التحية لشهداء الشرطة ورجال الأمن الفلسطيني في غزة الذين ضحوا بدمائهم للحفاظ على أمن شعبنا وسلامته.