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هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبًا دبلوماسيًا"

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبًا دبلوماسيًا"


القدس المحتلة / سما /

أعلنت حكومة هندوراس ، أن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم الجمعة، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحًا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليًا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 أيار/مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدًا قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

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