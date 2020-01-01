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إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)


القدس المحتلة / سما /

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريرا عن جنرال إيراني ادعى أنه كان المشرف على التخطيط لاستهداف إسرائيل بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي السورية.


ووفقا للتقرير فإن الجنرال جواد غفاري، الذي يعمل تحت القيادة المباشرة لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هو المسؤول عن "التخطيط لعملية الطائرات المسيرة التخريبية".

وقال التقرير إن غفاري يعد من كبار مسؤولي "فيلق القدس- القوة السرية" في الحرس الثوري الإيراني الناشط في أنحاء العالم.


وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي إن غفاري يعمل قائدا للقوات الإيرانية في سوريا، ويعمل تحت قياداته عشرات الآلاف من النشطاء الشيعة من جنسيات مختلفة.

ووفقا لأدرعي، يعمل هؤلاء الناشطون من مناطق مختلفة، مثل دمشق وحلب ومدن أخرى بشرق سوريا، وقد جند غفاري بعض هؤلاء لتنفيذ العملية الأخيرة التي أحبطتها إسرائيل.


وكان أدرعي قد كشف عن اسماء اثنين من الخلية وهما ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب، مشيرا غلى أنهما تلقيا تدريبات بمجال استخدام طائرات مسيرة في إيران.

وقال إن الثنائي حاولا إطلاق طائرات من هذا النوع من منطقة عرنة الخميس الماضي، حيث تم استهدافهما بينما كانا في طريقهما لمحاولة تنفيذ محاولة أخرى.

وأوضح أدرعي أن فيلق القدس كان ينوي إرسال طائرات مسيرة مسلحة بهدف تفجيرها في إسرائيل، بنفس الطريقة التي تستهدف بها إيران حقوق النفط في السعودية، واليمن، والمناطق الأخرى.

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