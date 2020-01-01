لجنة الانتخابات المركزية تمنع وضع كاميرات في مراكز الاقتراع

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أصدرت قرارا بالأمس، يحظر إدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع، في الوسط العربي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ملتسار، قرر عدم السماح لممثلي الأحزاب، بالتصوير في مراكز الاقتراع بالوسط العربي.

وأضافت الصحيفة، أن هذا القرار، جاء على خلفية مطالبة حزب "الليكود" بمراقبة عملية التصويت بالوسط العربي، خوفا من عمليات التزوير.

وبحسب الصحيفة العبرية، قرر القاضي ملتسار، تشكيل وحدة خاصة، تكون مزودة بكاميرات على الجسد، لمراقبة عمليات التصويت، وتعمل فقط في حالات استثنائية.

وأشارت صحيفة هآرتس، الى أن اللجنة سمحت بتصوير فرز أصوات صناديق الاقتراع، ولكن ليس من قبل الأحزاب، لكن بواسطة مراقبين يتم تكليفهم من اللجنة المركزية، وسيعملون فقط بالأماكن التي يشتبه وجود تزوير فيها.