  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: سيتم ضبط الأطراف ذات الصلة بتفجيرات غزة

الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: سيتم ضبط الأطراف ذات الصلة بتفجيرات غزة


غزة/سما/

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تصريحًا صحفيًا بشأن التفجيرات التي وقعت مساء الثلاثاء في مدينة غزة.

وقال هنية في تصريحه: "إنه مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات اهلنا وصمودهم وسوف تكون الكلمة النهائية لأجهزة الامن الحكومية".

وأضاف: "برهة من الوقت وستكون الأمور واضحة وجلية امام شعبنا الذي ندعوه كما عودنا دوما للتحلي برباطة الجأش خاصة أننا أمام أجهزة أمنية قوية قادرة على استيعاب أي ظرف والتعامل معه بمنتهى القوة والحكمة".

وشدد على انه يجب كبح جماح الشائعات وخلط الاوراق مع الانتظار الايجابي لكلمة الفصل من وزارة الداخلية، مردفًا: "نحن على يقين بان الامور سيتم ضبطها والوصول لكل الاطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات".

نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم 

تصريح صادر عن الأخ إسماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

(لا خوف على غزة فقد اجتازت ما هو أخطر وأكبر)

لقد اعتاد شعبنا الفلسطيني دوما ان يدفع فاتورة العزة والمنعة والاباء، وقد ارتقى الى العلا اليوم ثلة من أبناء غزة الصامدة أبناء الشرطة العتيدة وهم على ثغر الواجب وأداء الأمانة. 

وأننا إذ نترحم على شهدائنا أبناء الشرطة الباسلة صعدت ارواحهم الطاهرة وهم في ميدان البذل والعطاء والسهر على امن الوطن وسلامة المواطنين لنؤكد لشعبنا أنه مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات اهلنا وصمودهم وسوف تكون الكلمة النهائية لأجهزة الامن الحكومية الحركة والحمد لله في مركز قوتها، والحضور الأمني والعسكري لها وانصارها وأصدقائها متين للغاية.

برهة من الوقت وستكون الأمور واضحة وجلية امام شعبنا الذي ندعوه كما عودنا دوما للتحلي برباطة الجأش خاصة أننا أمام أجهزة أمنية قوية قادرة على استيعاب أي ظرف والتعامل معه بمنتهى القوة والحكمة، ناهيك عن الجهات العسكرية والاستخبارية الأخرى لذلك يجب كبح جماح الشائعات وخلط  الاوراق مع الانتظار الايجابي لكلمة الفصل من وزارة الداخلية التي نثق بقدرتها وقوة بصيرتها ونحن على يقين بان الامور سيتم ضبطها والوصول لكل الاطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات 

وان غزة وأهلها أصحاب تجربة عريقة في استيعاب الحالة الطارئة وتثبيت قواعد السلوك الداخلي بجرأة وبلا تردد وبدون انفعال ايضا.

ان هذا ليس أول حدث تعيشه غزة، ومطلوب أن نلتف خلف أجهزتنا الأمنية، وأن نساندها في ضبط الأمن والنظام واستعادة الحالة الأمنية وإفشال هذا المخطط اللعين، كما أن ذلك يستدعي الالتزام بالمسؤولية الوطنية وأن نعتمد على ما يأتي من مصادر رسمية عبر وزارة الداخلية والأمن الوطني فقط، ولنكن متأكدين وعلى يقين أن غزة فوق كل مؤامرة وأن ما لم يتحقق بالحروب والحصار لن يتحقق عبر هذه الجرائم المشبوهة بإذن الله.

الأكثر قراءة اليوم

تقدير إسرائيلي: سقوط 500 قتيل أمام حماس يمنعنا من احتلال غزة

من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

صور : "قُبلة" ترامب الغريبة لميركل تخطف الأنظار في قمة السبع

ستشوه وجوه الكثيرين ..أحمد داوود أوغلو يتوعد بكشف أسرار دعم اردوغان للارهاب

تقديرات الأمن الإسرائيلي: حزب الله سيردّ هذه المرّة و نصر الله ألزم نفسه علنا

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

الأخبار الرئيسية

514610C

شهيدان واصابة غرب مدينة غزة والاحتلال الاسرائيلي ينفي علاقته بالاستهداف

15

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

ملادينوف: الأوضاع في قطاع غزة "هشة" وقرار إسرائيل سيؤدي لانخفاض التموين وتراجع الخدمات

اتحاد

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!