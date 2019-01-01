شهيدان واصابة غرب مدينة غزة والاحتلال الاسرائيلي ينفي علاقته بالاستهداف

غزة / سما/

اعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اخر في انفجار دراجة نارية غرب مدينة غزة.

وقالت الصحة ان الشهيدين هما (سلامة ماجد النديم 32 عاما، وعلاء زياد الغرابلي 32 عاما)، بالاضافة الى اصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة .

وفيما تحدثت تقارير عن "انفجار داخلي"، ذكرت تقارير أخرى أن الانفجار وقع نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي اسهدف دراجة نارية.

من جانبها اعلنت الداخلية بغزة عن استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة.

وافادت ان الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار.

من جانبه نفى الناطق بلسان جيش الاحتلال اي علاقة للاحتلال باستشهاد المواطنين الفلسطينيين " لم ننفذ اي هجوم في غزة".