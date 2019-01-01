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ترامب عبر "توتير": لا وجود لـ"بق الفراش" في فنادقي!

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب عبر "توتير": لا وجود لـ"بق الفراش" في فنادقي!


واشنطن /سما/

نفى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أن يكون مجمعه "دولار ناشونال" التابع له في مدينة ميامي، الذي اختاره ترامب لاستضافة القمة القادمة لمجموعة G7، قد غزته حرشات بق الفراش.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "لا وجود لبق الفراش في "دولار"، الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون هم الذين أشاعوا هذه الشائعة الكاذبة القبيحة، بعد أن سمعوا أن مجمع "دولار ناشونال ميامي" الذي يقع في المكان الأمثل، ينظر إليه كمكان لعقد قمة G7 القادمة. أمر غير لطيف!".

وتأتي تصريحات ترامب بعد انتشار هاشتاغ #TrumBedBugs (بق فراش ترامب) على موقع "تويتر"، بعد إعلان ترامب عن إمكانية عقد القمة القادمة لـ "مجموعة السبع" في المنتجع الخاص به.

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